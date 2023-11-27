«الغرف السياحية»: نسب إشغال فنادق الأقصر وأسوان حاليا تتجاوز الـ70%

قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال الفنادق العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري تتراوح ما بين 65 إلى 75%، مشيرا إلى أن تلك النسب تبدو جيدة إذا ما قيست بالحركة السياحية القادمة إلى دول منطقة الشرق الأوسط منذ شهر أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن نسب الإشغال ستبدأ في الزيادة التدريجية خلال إجازات الكريسماس منتصف الشهر المقبل.

زيادة أعداد السياح الفرنسيين والبريطانيين والإيطاليين بالأقصر وأسوان

وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك حجوزات مستقبلية للقدوم إلى الأقصر وأسوان خلال شهر يناير المقبل إلا أنه لم يتم تأكيدها حتى الآن، مشيرا إلى أن شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري شهدا زيادة فى نسب قدوم سياح كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا إلى مدن الصعيد السياحية.

إقبال جيد من السياح على الرحلات النيلية

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان تبلغ نحو 170 فندقا، لافتا إلى أن الموسم السياحي الشتوي الحالي شهد إقبالا جيدا من السياح على الرحلات النيلية، موضحا أن غالبية السياح القادمين للأقصر وأسوان يفضلون خلال زيارتهم لمدن الصعيد السياحية على الإقامة بالفنادق العائمة.