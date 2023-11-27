مراجعة 216 طلب تقنين في نطاق 5 مراكز بالبحيرة

عقد اللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام محافظة البحيرة، اجتماعا لمراجعة أعمال اللجنة رقم 22 لسنة 2018 المشكلة للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لتوفيق أوضاع أراضي املاك الدولة.

عرض الملفات المتبقية من تقنين الأراضي

وشمل الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية من ملفات تقنين الأراضي ونسب التنفيذ، حيث قامت اللجنة بمراجعة 216 طلب تقنين بمراكز وادي النطرون وإيتاي البارود وحوش عيسى وشبراخيت وأبو المطامير، وخلال الاجتماع تم الموافقة على الطلبات المطابقة للقانون، وجار استكمال باقي الإجراءات للتقنين وإرجاء بعض الطلبات لمزيد من الفحص والدراسة من قبل اللجنة المختصة.

تسريع وتيرة العمل بتقنين أراضي الدولة

وشدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم

يأتي ذلك وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين، وضمن جهود محافظة البحيرة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.