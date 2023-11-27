خبير اقتصادي: الصين تُعيد توزيع استثماراتها في دول العالم

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن هناك عاملين أساسين دفعوا في زيادة الاستثمارات الصينية، وعدد من الاستثمارات البينية ما بين مصر وعدد من الدول.

مناخ ملائم للاستثمار

وأوضح فرج عبدالله خلال مداخلة هاتفية علي قناة «إكسترا نيوز»، أن العامل الأول هو المناخ الملائم للاستثمار في مصر، والجهد المبذول من جانب الحكومة، والدولة المصرية في الفترة السابقة، لذلك فالصين تعييد توزيع استثمارتها في العالم في ضوء تحقيق مناخ مشترك بينها وبين الدول التي تتعامل معاها.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن العامل الثاني هو أن حجم الاستثمار الصيني في العالم في الـ202 مليار دولار خلال 2022، وأن الصين تُعيد توزيع استثمارتها في العالم في ضوء مدى قدرة الدول على استيعاب الاستثمارات وجاهزيتها.

جاهزية السوق المصري

وأكد فرج عبدالله، أن اختيار مصر من جانب المستثمر الصيني يرجع إلى جاهزية الاقتصاد والسوق المصري لاستيعاب حجم كبير ومتنوع من الاستثمارات إلى جانب أن مصر موجود في قلب العالم، وأن الصين نقلت مصانعها إلى دول مختلفة لتتجنب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية كما حدث مع روسيا.