حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل الخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في مقرها بمحافظة القاهرة، الدكتور زياد أحمد بهاء الدين الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق، في إطار عقد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقاء مع عددٍ من الشخصيات العامة والخبراء والجهات والمؤسسات التي تعبر عن جميع مكونات المجتمع المصري.

كان في استقباله رئيس الحملة الرسمية للمرشح المستشار محمود فوزي، الذي قدّم التحية والتقدير للدكتور زياد أحمد بهاء الدين، على زيارته إلى مقر الحملة، مؤكدا أنّ الحملة حريصة على الاستماع إلى رؤية أصحاب الخبرة ومحبي الوطن المخلصين، وأنّ الدولة بذلت جهدا كبيرا خلال السنوات التسع الأخيرة للنهوض بالاقتصاد رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها العالم نتيجة الأزمات المتتالية.

من جانبه، أشاد الدكتور زياد بهاء الدين، بالبنية التحتية القوية التي نفذتها الدولة في مصر، كي تساهم في جذب الاستثمار، لافتا إلى أنّ قضية الاستثمار ستبقى المدخل الأساسي لحل المشكلات الاقتصادية، ودعم الاستثمار سيقضي على مشكلة سعر الصرف، وسيعمل على زيادة الصادرات، وزيادة الضرائب مشجعا زيادة دور القطاع الخاص في المشاركة في الاقتصاد، وبالتالي فإنّ وثيقة ملكية الدولة تمثل أساسا قويا من الضروري تفعيله كما يجب التوسع في المنافسة وحمايتها والتشجيع عليها.

وناقش خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدا ضرورة تنفيذ إصلاح هيكلي للاقتصاد وأن يكون تدخل الدولة فيه مرسوم ومفهوم كما أشار إلى تفعيل دور المجتمع المدني في الجانب الاقتصادي، والاهتمام بالاستثمار في قطاعي السياحة والصحة لما لهما من عائد اقتصادي سريع.