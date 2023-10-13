حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل الخبير الاقتصادي أحمد جلال

في إطار قيام الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بلقاء عدد من الجهات والمؤسسات والشخصيات العامة التي تعبر عن مكونات المجتمع المصري، استقبلت الحملة الرسمية بمقرها الرسمي في محافظة القاهرة القاهرة اليوم الجمعة، الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادي والمقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

كان في استقبال الخبير الاقتصادي، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، الذي قدم التحية والتقدير للدكتور أحمد جلال على زيارته لمقر الحملة، مؤكدًا أن الحملة حريصة على الاستماع إلى أصحاب الخبرة ومحبي الوطن المخلصين، مشيرًا الى أن الأزمة الاقتصادية عالمية ومشكلة العملة منتشرة في جميع أنحاء العالم وأننا تجاوزنا الجزء الصعب، مضيفًا أن الدولة بذلت جهدا كبيرا خلال التسع سنوات الماضية.

الخبير الاقتصادي يعبر عن رغبته الصادقة في النهوض ببلادنا إلى الأمام

وأكد الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادي، أنه لا يتوانى عن تقديم ما يخدم الصالح العام، معبرًا عن رغبته الصادقة في النهوض بلادنا إلى الأمام، كما أكد على ضرورة عمل برنامج اقتصادي متكامل، وتحدث عن العديد من المقترحات ذات الأهمية للنهوض بالاقتصاد.