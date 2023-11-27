محافظ جنوب سيناء يصدق على 1345 حالة تصالح بمخالفات البناء

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، على 170 قرار تصالح في مخالفات البناء لأهالي مدينة رأس سدر «نموذج 10»، و22 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة أبو زنيمة، وعدد 62 قرارا لأهالي مدينة طور سيناء.

استيفاء شروط التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووصل إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن، لأهالي مدينة رأس سدر 661 حالة، و165 حالة لأهالي مدينة أبو زنيمة، و514 حالة لمدينة طور سيناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.