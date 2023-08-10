موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة جنوب سيناء

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية 2023 في جنوب سيناء نتيجة الدور الثاني بفارغ الصبر، إذ أدى الطلاب الامتحانات في 75 لجنة امتحانية كالتالي: «16 لجنة في مدينة طور سيناء و5 لجان في مدينة شرم الشيخ و5 لجان في مدينة دهب و5 لجان في مدينة نويبع، و10 لجان في مدينة كاترين، و7 لجان في مدينة أبو رديس، و12 لجنة في مدينة أبو زنيمة، و15 لجنة في مدينة رأس سدر».

وأعلنت مديرية التربية والتعليم أن نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية ستعلن قريبا عقب الانتهاء من رصد وتقدير درجات امتحانات الصف الثالث الاعدادي، لاعتماد الكشوف وإعلان النتيجة من محافظ الإقليم اللواء خالد فودة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أن نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية ستكون متاحة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم ولمحافظة جنوب سيناء ليستطيع الطالب معرفة نتيجته برقم الجلوس والاسم في عدة خطوات هي:

- الضغط على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جنوب سيناء فور إعلانها.

- كتابة رقم الجلوس واسم الطالب رباعي.

- الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جنوب سيناء.

- اجتياز اختبار التحقق.

- تظهر نتيجة الطالب والرقم القومي ورقم الجلوس وبيانات الطالب تفصيلية والإدارة التعليمية والمدرسة التابع لها الطالب.