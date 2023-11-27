عضو لجنة الشؤون الآسيوية: مناخ مصر الجاذب للشركات جزء من تقدمها تكنولوجيا

قال الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية، إن السوق المصري ليس مجرد سوق كبير متسع، ولكن لدينا إرادة سياسية بتوطين الصناعة بالتكنولوجيا بالتعاون مع دولة الصين الصديقة لتقدمها تكنولوجيًا، موضحًا أن لدينا مناخ استثماري جيد في مصر، وهو مناخ جاذب للشركات الصينية وغيرها من الشركات العالمية، كما أن مصر بوابة حقيقة للقارة الإفريقية، من خلال معاهدات تجارية واتفاقات تجارية مثل اتفاقية الكوميسا.

توطيد العلاقات المصرية الصينية ومنافعها

وأكد حلمي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن توطيد العلاقات المصرية الصينية وتطويرها أمر هام في صالح البلدين، كما أن مصر تستقبل الصين كسادس أكبر مستثمر في مصر منذ عام 2017، مضيفًا أن الصين مدركة مدى أهمية الخبرات المصرية وتراهن عليها، فلدينا مهندسون ولدينا عمالة فنية جاهزة تتعلم بسهولة.

واستكمل: «يجب أن تحدث عملية تبادل بين الدولتين، تستفيد الصين من الخبرات المصرية والعمالة، وتستفيد مصر من التكنولوجيا الموجودة بالصين، كما أن مصر دولة قوية في الإقليم، وبالتالي يمكن أن يُكون هذا التعاون سوقاً جديداً للمنتجات الصينية في المنطقة».