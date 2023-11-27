عاجل.. مخاوف من انتشار مرض جديد في الصين.. المستشفيات مكتظة والأعراض غريبة

مخاوف عديدة بشأن ظهور مرض جديد في دولة الصين بعد ما يقرب من 3 سنوات على تفشي مرض فيروس كوورنا المستجد الذي ما زال العالم يعيش آثار متحوراته؛ إذ خرج نظام مراقبة تفشي الأمراض البشرية والحيوانية في جميع أنحاء العالم، مصدراً إخطارًا متضمنا تفاصيل مرتبطة بانتشار وباء «التهاب رئوي غامض» لدى الأطفال في الصين، وذلك بحسب ما أوضحت به صحيفة «تليجراف» البريطانية، التي أشارت إلى تقرير تفيد بأنّ المستشفيات الصينية تكتظ بالأطفال المرضى، مع تصاعد تفشي الالتهاب الرئوي في المدن بجميع أنحاء البلاد.

بداية ظهور أعراض الالتهاب الرئوي الغامض

وبحسب ملاحظات المواطنين في الصين إن الأعراض المرتبطة بالالتهاب الرئوي الغامض تكمن في ارتفاع في درجة الحرارة (الحمى) خاصة بين الأطفال، وقد ظهرت بداية الشكاوى منذ أكتوبر الماضي، بحسب منظمة الصحة العالمية، دون إشارة إلى وفيات، وظهر بشكل أساسي في العاصمة بكين، ولكن أيضا في مقاطعة لياونينج الشمالية الشرقية ومناطق أخرى في الصين.

كما أبلغت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن زيادة في أمراض الالتهاب الرئوي، ومعظمها بين الأطفال، متضمنة الأعراض الحمى والتهاب الرئة بدون سعال وعقيدات رئوية - كتل على الرئتين- وعادة ما تكون نتيجة عدوى سابقة، متزايد انتشار الإصابة في أماكن مثل المدارس.

رد الصين على طلب الصحة العالمية

وبعد زيادة الإصابات في 22 نوفمبر الجاري، قدمت منظمة الصحة العالمية طلبا رسميا إلى الصين للحصول على معلومات مفصلة عن زيادة أمراض الجهاز التنفسي وعن مجموعات الالتهاب الرئوي المبلغ عنها لدى الأطفال، متضمن الطلب معرفة معلومات وبائية وسريرية إضافية، فضلا عن نتائج مختبرية من هذه المجموعات المبلغ عنها بين الأطفال، من خلال آلية اللوائح الصحية الدولية، فضلا عن تفاصيل مرتبطة بالاتجاهات الحديثة في تداول مسببات الأمراض المعروفة بما في ذلك الأنفلونزا، والميكوبلازما الرئوية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية بعض التدابير والإجراءات الاحترازية وطلبت من السكان الاهتمام بها، بحسب ما نشرته عبر صفحتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، وهي: «التطعيم، والابتعاد عن الأشخاص المرضى، والبقاء في المنزل عند المرض، وإجراء الفحوص وتلقي الرعاية الطبية عند الحاجة، ووضع كمامات عند الاقتضاء، وضمان التهوية الجيدة، وغسل اليدين بانتظام».

ومع طلب منظمة الصحة العالمية، خرجت الصين وقالت إنها لم تكتشف أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة لها أي علاقة بتزايد الإصابات المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي في شمال البلاد، بحسب شبكة سكاي نيوز.