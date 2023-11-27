مسؤول إسرائيلي: نحترم تمديد الهدنة في غزة حال إعادة 10 محتجزين يوميا

أعلن مسؤول أمني إسرائيلي احترام دولة الاحتلال تمديد الهدنة في غزة إذا استوفت الفصائل الفلسطينية شرط إعادة 10 محتجزين يوميا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي: «نمدد الهدنة مدة يومين في حال استلمنا 20 اسما من المحتجزين في غزة مع حلول منتصف الليل للإفراج عنهم».

وفي وقت سابق، قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنه جرى تجاوز خلافات تنفيذ المرحلة الرابعة من تبادل المحتجزين والأسرى بجهود مصرية قطرية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أنه سيتم تنفيذ عملية تبادل المحتجزين والأسرى خلال الساعات القادمة وتضم 11 إسرائيليا و33 فلسطينيا.