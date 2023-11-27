«القاهرة الإخبارية»: مساع مصرية حثيثة لتنفيذ المرحلة الرابعة من الهدنة في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، يفيد وجود مساع مصرية حثيثة لتنفيذ المرحلة الرابعة من الهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

وفي سياق آخر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع حصيلة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 3260 منذ الـ7 من أكتوبر، إذ اعتقلت قوات الاحتلال 60 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.

وأفاد نادي الأسير، في بيان له، بأن حملة الاعتقالات تركزت في بلدة كفر نعمة في رام الله وبني نعيم بمدينة الخليل، وبقية الاعتقالات في نابلس، جنين، وبيت لحم، لافتا إلى أنه تم اعتقال أسرى سابقين لترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى 3260 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال ينفذ عمليات تنكيل، تشمل اعتداءات بالضرب والتحقيق الميداني، والتهديدات وعمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، إضافة إلى اعتقال مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم.