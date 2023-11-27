البيت الأبيض: نعتقد أن أقل من 10 أمريكيين محتجزين حاليا في غزة

أفاد البيت الأبيض بأنه ساعد 840 أمريكيا على الخروج من غزة وسيراقب ما إذا كان هناك أمريكيون آخرون ضمن المفرج عنهم من قبل حماس، وفق نبأ عاجل نقتله قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع البيت الأبيض بأن تمديد الهدنة يتضمن التزام حماس بالإفراج عن 20 من النساء والأطفال المحتجزين على مدار اليومين القادمين، مضيفًا أننا نعتقد أن أقل من 10 أمريكيين محتجزين حاليا في غزة.

وأشار البيت الأبيض إلى دخول أكبر عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 7 أكتوبر.

وأوضح البيت الأبيض أن إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة، ونأمل أن يتم إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين، اليوم، لكننا لن نطمئن إلا عندما نراهما تخرجان من غزة.

وأشار البيت الأبيض أننا نأمل أن يستمر تمديد الهدنة حتى نرى خروجا لجميع المحتجزين.. والتمديد لمدة يومين يشمل الإفراج عن نساء وأطفال فقط.