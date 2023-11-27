عمرو موسى: تدمير القرى في غزة جاء لتفريغ القطاع من سكانه

قال عمرو موسى، رئيس جامعة الدول العربية الأسبق، إن تدمير القرى في غزة جاء لتفريغ القطاع من سكانه حتى يستعد لاستقبال شعب جديد، مشيرا إلى أن تلك الأفعال كانت تتم من قبل مع سكان المستوطنات.

مستقبل الدولة الفلسطينية

وأضاف موسى خلال كلمته في الندوة التي نظمهتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان «مستقبل الدولة الفلسطينية بعد 7 أكتوبر»، أنه خلال الفترة الماضية ظنت إسرائيل بسبب القوة التي لديها وبسبب الدعم الغربي أنها ستقوم بإعلان الدولة الواحدة، قائلا: توقعت حدوث انفجار من الشعب الفلسطيني ضدد الاحتلال.

أضاف: «أنا عارف الشعب الفلسطيني جيدا وأنه يرفض الاحتلال والعدوان والاستعطاف».

عمرو موسى: هناك إيجابيات واضحة حدثت بعد 7 أكتوبر

وأوضح أن هناك إيجابيات واضحة حدثت بعد 7 أكتوبر؛ ومنها القضية الفلسطينية وعودتها والتهجير القسري، مؤكدا أن إسرائيل تقاتل لمحو ما حدث في 7 أكتوبر.

وأضاف: «يجب أن نستغل 7 أكتوبر ومش لازم يقعد كل واحد فينا يقول كلمتين ويعلن شعارات عن إقامة الدولة الفلسطينية ولكن يجب أن نعمل على إقامة الدولة بشكل فعلي لأن الشعارات عفى عليها الزمن في هذا الأمر».