«التحالف الوطني»: مصر تقود العالم لدعم غزة.. ورهن الإشارة في أي وقت

أكد عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف مظلة للمؤسسات الأهلية الكبرى في الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه مع بداية الأزمة والحرب على قطاع غزة، كان التحالف يواكب التحرك السياسي المصري ونبض الشارع والإرادة السياسية من أجل تقديم الدعم الكبير للشعب الفلسطيني جراء الحرب الوحشية عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

80% منها مساعدات مصرية

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، أن حجم المساعدات التي دخلت قطاع غزة، 80% منها مساعدات مصرية، لافتا إلى أنه قبل الهدنة مصر كانت تقود العالم في تقديم الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، من استاد القاهرة، أعطى إشارة البدء لإطلاق قافلة مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، موجها الشكر لمؤسسة أبو العينين الخيرية، مؤكدا أنها تساهم بمساعدات كبيرة لدعم قطاع غزة.

التحالف جاهز على مدار الساعة

وأوضح أن التحالف جاهز على مدار الساعة، من خلال غرفة العلميات التي شكلها وأيضا تكوين فريق عمل محترف لمواصلة الدعم للشعب الفلسطيني، مع دخول المساعدات لقطاع غزة، موضحا أن التحالف جاهز في أي لحظة للتحرك ورهن الإشارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء في قطاع غزة.