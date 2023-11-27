«أورمان البحيرة» تنظم معرض أثاث منزلي لدعم 200 أسرة ضمن الأولى بالرعاية

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

دعم الأسر الأكثر احتياجا

وقال السيد رجب، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، إنه تم تنظيم معرض أثاث وأدوات منزلية بالمجان لدعم 200 أسرة من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة بقرى النجيلة وبريم وكفر زيادة ابيوقا ونتما بمركز كوم حمادة.

إشادة بدور جميعة الأورمان

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به جمعية الأورمان بالبحيرة في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا، وتكثيف المساعدات بها، موجهة بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.