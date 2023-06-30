«أورمان البحيرة»: ذبح 70 أضحية في ثالث أيام عيد الأضحى لتوزيعها على الأسر

واصلت جمعية الأورمان بالبحيرة، برئاسة أحمد عبد المحسن، نشاطها في ثالث أيام عيد الأضحى؛ إذ جرى ذبح 70 أضحية وتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بنطاق مراكز دمنهور، بدر، حوش عيسى، كفر الدوار، إيتاي البارود، المحمودية، ليصبح إجمالي ما جرى ذبحه 189 أضحية.

توزيع أضاحي «أورمان البحيرة»

وأشار مدير جمعية الأورمان، إلى أنه سيجرى على مدار 4 أيام العيد، ذبح 245 أضحية بمجزر أبو المطامير، تحت إشراف الطب البيطري، وتوزيعها على مستحقيها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وشدد على أنه يجرى مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة بالمجزر أثناء الذبح، وكذا عند توزيع اللحوم؛ إذ يجرى تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة.

نائب محافظ البحيرة تشيد بجهود «الأورمان»

من جانبها، أشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بجهود الجمعية التي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

وأكدت نائب المحافظ، توفير الدعم اللازم وتكاتف الأجهزة التنفيذية كافة بالمحافظة، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.