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«أورمان البحيرة» تنظم معرض ملابس لدعم 300 أسرة في مركز أبو حمص   

كتب:

إحسان شعبان
11:05 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
أورمان البحيرة تنظم معرض ملابس بالمجان

أورمان البحيرة تنظم معرض ملابس بالمجان

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

 

معرض ملابس بالمجان في البحيرة 

وقال السيد رجب، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، إنه تم تنظيم معرض ملابس بالمجان لدعم 300 أسرة من محدودي الدخل والأرامل وذوي الإحتياجات الخاصة بقرى عزبة كوم عزيزة والحديدي والنخلة البحرية والجلاد والإصلاح والبركة وبسنتواي ودمسنا وحسين محمد بأبو حمص.

وصول المساعدات لمستحقيها

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بالدور الذي تقوم به جمعية الأورمان بالبحيرة في خدمة المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها بقرى ومراكز المحافظة.

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