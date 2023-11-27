عمومية السلع الغذائية لاعتماد الموازنة والحساب الختامي 6 ديسمبر

تعقد غرفة السلع والعاديات السياحية جمعيتها العمومية العادية لمناقشة الموازنة العامة وإقرار الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2022-2023، وذلك يوم 6 ديسمبر المقبل، وقال علي غنيم، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة السلع والعاديات السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الجمعية ستناقش أيضا الأنشطة والأعمال التي قامت بها الغرفة خلال هذا العام، فضلا عن خطة الأنشطة الخاصة بالعام المقبل.

البازارات السياحية

وأضاف لـ«الوطن» أن الغرفة استطاعت خلال هذا العام سداد جزء كبير من مديونيتها لدى وزارة السياحة والآثار، وأيضا لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، موضحا أن الغرفة اتخذت خلال هذا العام العديد من القرارات التي صبت بالإيجاب في مصلحة البازارات السياحية والعاملين بها، مشيرا إلى أن عدد البازارات السياحية الموجودة بالغرفة يقدر بنحو 3275 بازارا.

منظومة السياحة

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة السلع والعاديات السياحية، إلى أن الغرفة وضعت خطة لضم أعداد كبيرة من البازارات إلى منظومة السياحة، موضحا أنه يوجد بمصر نحو 19 ألف بازار منهم 3275 حاصلا على ترخيص سياحي، مشددا أن هناك تجاوب جيد من تلك البازارات للانضمام للغرفة، وذلك بسبب الدعم الذي تقدمه الغرفة لأعضائها والرعاية الصحية التي يتم تقديمها لملاك البازار.