السياحة تشارك بمعرضين في هولندا وبلجيكا خلال يناير وفبراير 2024

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، بصدد المشاركة بمعرضين دوليين خلال شهري يناير وفبراير 2024، إذ تشارك بمعرض Vakantiebeurs Utrecht بهولندا المزمع انعقاده خلال الفترة من 11 إلى 14 يناير المقبل، كما ستشارك بمعرض Salon des Vacances ببلجيكا، خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2024.

2750 يورو قيمة المشاركة بالجناح المصري بأيا من المعرضين

وأضاف «عاقل»، خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه اليوم على كافة فنادق الجمهورية، أن قيمة مشاركة الفندق الواحد المشارك بالجناح المصري بأيا من المعرضين هي 2750 يورو تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.

آخر موعد لسداد قيمة المشاركة بالمعرض 10 ديسمبر

وأشار رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه في حال رغبة الفنادق في الاشتراك في أي من المعرضين السابق ذكرهما، فعليها القيام بسداد القيمة المطلوبة للمشاركة في موعد أقصاه الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023، وذلك حتى يتسنى للغرفة الرد على هيئة تنشيط السياحة بأعداد المشاركين لإتخاذ اللازم، علمًا بأن الحجز بأولوية السداد.