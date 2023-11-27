«غرفة السياحة»: تلقينا طلبات بتنظيم 77 ألف باقة حج دون قرعة

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ شركات السياحة تقدمت بطلبات إلى الغرفة، لتنظيم 77 ألف باقة حج دون قرعة، لافتًا إلى أنّ عدد الباقات المتاحة لا يتعدى الـ28 ألفًا.

وأوضح أنّ الغرفة ستتخذ إجراءات جديدة خلال الـ10 أيام المقبلة، تشمل الحصول على جزء من ثمن تلك الباقات، تمهيدًا لمنح كل شركة العدد الذي تريد أن تنظمه.

طلبات تنظيم باقات الحج دون قرعة

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ غرفة شركات السياحة، أغلقت يوم 19 نوفمبر الجاري، باب تقدم الشركات بالأعداد التي ترغب في تنظيمها من باقات الحج الجديدة، بعد أنّ استمر باب التقدم لنحو أسبوع ، لافتا إلى أنّ الغرفة ستلجأ لتقسيم العدد الذي لديها من تلك الباقات على الشركات المتقدمة، وذلك حال بلغت الطلبات الجديدة أكثر من العدد الذي تمتلكه بالفعل، وذلك بنظام قسمة الغرماء.

أسعار باقات الحج دون قرعة

وأشار إلى أنّ شركات السياحة، بدأت في إعلان أسعار برامج الحج من خلال باقات دون قرعة، تبدأ من 420 ألف جنيه وتصل إلى ما يقرب من 750 ألف جنيه.