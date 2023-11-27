مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تسعى لوقف إطلاق النار في غزة

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تتحرك باتصالات واسعة على مستوى الأجهزة المختلفة لتحقيق مكاسب منشودة في هذه المرحلة؛ إذ تسعى لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

جميع الاتصالات التي تجريها الدولة المصرية

وأوضح «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن جميع الاتصالات التي تجريها الدولة المصرية تصب في الاستقرار والبحث عن حل دائم للقضية الفلسطينية وإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سيشارك غدا في جلسة مجلس الأمن التي دعت لها الصين بشأن الأوضاع في غزة.