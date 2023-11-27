وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة، برئاسة نجلاء عباس، اجتماعا بحضور عدد من مديري ومنسقي الوحدة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، لبحث ومناقشة المشاركة في فعاليات المبادرة وكذلك للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر انطلاقها 10 ديسمبر المقبل في الداخل.

مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة

وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى أن مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة عبارة عن 16 يومًا من الفعاليات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة عالمية تدعو إلى وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، تقام كل عام وتبدأ في 25 نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وينتهي في يوم حقوق الإنسان 10 ديسمبر.

الحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كما تم التأكيد على ضرورة المشاركة السياسية والانتخابية باعتبارها واجب وطني، موضحا أنه على كل مواطن أن يشارك بإيجابية في صنع مستقبله، كما تم إلقاء الضوء على دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وأهمية توعية المواطنين بالحقوق والواجبات تجاه الوطن والتأكيد على أهمية تنمية روح المشاركة لدى الشباب ودورهم في الحياة السياسية.