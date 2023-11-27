انقطاع المياه عن عدة قرى في فايد بالإسماعيلية بسبب عطل فني بإحدى المحطات

شهدت قرى مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، انقطاع المياه بسبب عطل فني في إحدى محطات المياه الرئيسية المغذية للقرى بالكامل.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، في بيان صحفي مساء اليوم، عن انقطاع المياه من السابعة مساء، ولحين انتهاء أعمال الصيانة للعطل والمتوقع استمراره عدة ساعات.

أماكن انقطاع المياه في فايد

وقالت المحافظة، إن انقطاع مياه الشرب يشمل مناطق كوبري السيل وقرية كسفريت وقرية فنارة وقرية أبو سلطان وقرية سرابيوم وقرية هويس سرابيوم وأجزاء من مدينة فايد.

وأضاف البيان، أن سبب انقطاع المياه عطل مفاجئ في محبس ضغط الهواء في محطة رفع رقم 2 بمركز ومدينة فايد، مما تسبب في توقف العمل في محطة مياه الشرب الكبرى في مدينة فايد لتخفيف الضغوط.

توفير سيارات مياه نقية

ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة انتقال فرق الطوارئ بالتنسيق بين الشبكة الوطنية للطوارئ وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاسماعيلية، وحل المشكلة في أسرع وقت، كما وجه بتوفير احتياجات المواطنين في القرى من المياه حال استمرار انقطاع المياه عدة ساعات، من خلال توفير سيارات مياه الشرب النقية في القرى والأماكن التابعة لها.