نائب محافظ البحيرة: تنفيذ 9306 مشروعات منذ عام 2014

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي.

مشروعات البحيرة منذ 2014

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن مشروعات المحافظة تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن ما تشهده مصر حاليا يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

تنفيذ 9300 مشروع في البحيرة

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت منذ 2014 حتى اليوم، تنفيذ 9306 مشروعات في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 141 مليارا و300 مليون جنيه، منها الخطة الاستثمارية التي شهدت تنفيذ 2765 مشروعا بتكلفة 7 مليارات و236 مليون جنيه في قطاعات مختلفة منها 1430 مشروع رصف بتكلفة 3208 مليون جنيه و130 مشروع كباري بتكلفة 195.5 مليون جنيه و437 مشروع إنارة بتكلفة 538.4 مليون جنيه، و252 مشروع أمن وإطفاء مرور بتكلفة 366.5 مليون جنيه، و400 مشروع تحسين بيئة بتكلفة 858 مليون جنيه، بالإضافة إلى 159مشروع احتياجات بتكلفه 709 ملايين جنيه.