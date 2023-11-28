نتائج مباريات دوري كرة القدم الخماسية في قرى حياة كريمة بمركز الحسينية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الشرقية فعاليات دوري حياة كريمة في كرة القدم الخماسي بمركز ومدينة الحسينية، داخل القرى التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

نتائج المباريات

وشهد اللقاء منافسات قوية بين جميع الفرق، وحقق فريق الحجازية الفوز على الحسينية 1-0، فيما حقق فريق المناجاة على فريق النجوم 2-0، كما فاز فريق حسن صديق على الملكيين 5-3، وفاز فريق قهبونة على فريق الحمادين 2-1.

مشاركة 450 لاعبا في دوري حياة كريمة

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمود عبد العظيم، دور وزارة الشباب والرياضة فى تقديم العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى النهوض بالنشء والشباب، واستثمار طاقاته لخدمة المجتمع فى مختلف المجالات، معربا عن سعادته بمشاركة أكثر من 450 شابا في دوري حياة كريمة لكرة القدم الخماسي من أبناء مركز ومدينة الحسينية.

وأشار الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، إلى أن هذا الدوري في نسخته الحالية بمشاركة 32 فريقا من مختلف قرى مركز ومدينة الحسينية، لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع أبناء المدينة.