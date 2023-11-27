اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مبادرات تخفيض الأسعار.. الأمن الغذائي بخير

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: استقرار وأمن المنطقة يرتبط بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

- الرئيس يستقبل رئيسة المجر: جهود حثيثة لتلبية احتياجات «غزة».. و«نوفاك»: نثمِّن الدور المصري

- «الأمن الغذائي بخير».. الجهود تتواصل لمواجهة الغلاء

- «مدبولي»: تقييم مستمر ومتابعة للمبادرة و48 سلعة في 1300 مجمع استهلاكي

- الغرف التجارية: نركز على توفير السلع الحيوية.. و«التموين» تكثف الرقابة على الأسواق

- تمديد الهدنة في غزة لمدة يومين بجهود مصرية قطرية

- سكرتير عام «الناتو»: الاتفاق أدى لإطلاق الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية

- «شكري»: الأوضاع المأساوية تحتِّم وقفاً فورياً لإطلاق النار.. وأدعو إلى الاعتراف بفلسطين

- «التحالف الوطني»: المساعدات وصلت إلى شمال القطاع.. ونسعى لضخ المزيد

- طفرة في القدرات القتالية المصرية بعهد «السيسي»: «قوة ردع»

- رئيس الوزراء يُطلق المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية

- «مدبولي» يوجه بتنظيم مسابقتين لتعيين أكثر من 30 ألف معلم في العام الجديد لتلبية احتياجات الوزارة

- القوات المسلحة من أقوى جيوش العالم بأحدث الأسلحة براً وجواً وبحراً.. ومصر وصلت لمستوى متقدم في «التصنيع الحربي»

- رحيل مفاجئ

- «المتحدة»: منصات جديدة متطورة للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور

- «الفقي»: نُطوع التكنولوجيا لتطوير أنشطة الشركة

- الحزن والصدمة يسيطران على الوسط الفني في الجنازة

- لحظات حياته الأخيرة: سقط مغشياً عليه في لوكيشن التصوير

- رفعت رشاد: الإعلام.. والسلام

- سحر الجعارة: «لا عذر» لدعاة حقوق الإنسان

- د. محمد صلاح البدري: الزخم الانتخابي الجميل

الصفحة الثانية

- طفرة كبيرة في القدرات القتالية المصرية في عهد السيسي

- القوات المسلحة المصرية من أقوى جيوش العالم بأحدث الأسلحة براً وجواً وبحراً بعد ثورة 30 يونيو: «قوة ردع»

- استخدام عدد من المسيرات بدون طيار لتوفير الوقت والجهد والدقة في جمع المعلومات

- تصنيع مشترك لأحدث النظم القتالية

- تعاظم دور التصنيع الحربي في مجالات المدرعات والصواريخ والرشاشات والذخيرة ومجالات أخرى

- تحديث المؤسسات التعليمية العسكرية

- مناورات مع كبرى الدول

- اللواء محمد الغباري: قوة جيش مصر دفعت الدولة إلى تنفيذ التنمية بـ«قلب مطمئن» ودون خوف على استثماراتها

- مدير «الدفاع الوطني» الأسبق: التطوير ضمن مخطط شامل لـ«السيسي» لبناء قوى الدولة

- القوات المسلحة أنشأت قواعد عسكرية بالقرب من مناطق التهديدات مثل «باب المندب» وليبيا وقادرون على مواجهة أى تحديات.. ومصر وصلت إلى مستوى مُتقدّم في ملف «التصنيع الحربي»

الصفحة الثالثة

- سكرتير عام «الناتو»: اتفاق «غزة» أدى لإطلاق الرهائن وزيادة المساعدات

- وضع العالم الآن هو الأخطر منذ عقود بسبب تزايد المنافسة وحرب أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.. وزراء خارجية الحلف يناقشون القضايا الملحَّة.. والصين ليست خصماً لكن تصرفات «بكين» تشكل تحدياً لأمننا.. وندرس زيادة أكثر استدامة في قوات حفظ السلام التابعة لنا

- الجهود المصرية القطرية تنجح في تمديد الهدنة لمدة يومين بنفس الشروط

- «التحالف الوطني»: شاحنات المساعدات وصلت إلى شمال القطاع.. ونسعى لضخ أكبر كمية خلال فترة الاتفاق.. و«ممدوح»: دخول 200 شاحنة يوميا لخدمة 1.7 مليون نازح

- وزير الخارجية: الأوضاع المأساوية في القطاع تحتم وقفاً فورياً لإطلاق النار

-«شكرى» يدعو «الاتحاد من أجل المتوسط» إلى الاعتراف بدولة فلسطين دون شروط مسبقة ومعوقات إضافية والضغط لتنفيذ حل الدولتين

- أعضاء اللجنة الوزارية: ضرورة عودة مسار السلام العادل والدائم بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين

الصفحة الرابعة

- تواصل الجهود لتوفير السلع وإتاحتها للمواطنين رغم تداعيات الأزمة العالمية

- مبادرات «تخفيض السلع».. «الأمن الغذائي بخير»

- 48 سلعة في 1300 مجمع استهلاكي.. والتخفيضات تصل إلى 25%

- الإفراج عن الأعلاف للمساهمة في خفض الأسعار

- لا تهاون مع من يقدم عروضاً سلعية غير حقيقية

الصفحة الخامسة

- الغرف التجارية واتحاد الصناعات: أسهمت في رفع العبء عن المواطن

- «أبوزياد»: الخصومات كبيرة والمنتجات من خير بلدنا وبجودة عالية

- «وردة»: «شكراً للى وفر لنا سكر وزيت.. وخلانا نعرف نعيش»

- «صفاء»: وفّرت لنا في مصروف البيت

- بنت الإسكندرية: «بنروح سلاسل المحلات نلاقي السلع موجودة»

- أحمد كمال: نحتفظ بمخزون آمن من سلع مبادرة تخفيض الأسعار

- متحدث «التموين»: أكثر من 3 آلاف منفذ ثابت ومتحرك تُقدم 48 سلعة بأسعار مخفّضة

- محاضر مخالفات لمن يثبت عليه البيع بأزيد من «سعر المبادرة» ولدينا إصرار على نجاح «خفض الأسعار»

الصفحة السادسة

- الإعلام.. والسلام

- الزخم الانتخابي الجميل

- «مصر» تسير في الطريق الصحيح

- «لا عذر» لدعاة حقوق الإنسان

- خط أحمر بمواصفات مصرية خالصة

الصفحة السابعة

- طارق عبدالعزيز.. ورحــل «جوكر» الفن

- الحزن والصدمة يسيطران على الوسط الفني في الجنازة.. و«المتحدة» تنعى الفنان الراحل

- طارق.. رحيل هادئ

- لحظات حياته الأخيرة.. سقط مغشياً عليه في لوكيشن «وبقينا اتنين»

- أدوار راسخة ومشاركات متنوعة.. الجودة سر نجاحه خلال 25 عاماً

- «الشناوي»: جسّد كامل الشناوي ببراعة.. و«قاسم»: كان بينه وبين خالد صالح كيمياء خاصة

الصفحة الثامنة

- الزطن في معرض «نيبو» للمجوهرات.. صنعة «تتاقل بالدهب»

- أول ماكينة «ATM» عملات وسبائك بضغطة زر

- الشال والخريطة والعَلم.. مشغولات بخبرة مصرية لدعم فلسطين

- أطول حزام ذهب

- ما يطلبه المستثمرون

- على كل لون يا معدن

نظارة ذكية ومصحف ومشط وفستان

- من ورق الشجر لـ«الشفتشى»

- حُلِّى «سارة» من وحى الطبيعة

- «ذهبي وروز وأبيض».. أسرار الطلاء يكشفها «علاء الدين»