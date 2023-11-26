أمين تنظيم «حماة الوطن»: نسخر جميع إمكانياتنا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أكد الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن، أن الحزب يسخر كل إمكانياته لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن الحزب يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة بكافة القرى والنجوع، والمؤتمرات الحاشدة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خير دليل على دعم المواطنين.

وأكد العطيفي، أن زيارة اليوم لمحافظة المنيا عروس الصعيد تأتي في إطار اهتمام الحزب أيضًا بصعيد مصر طبقًا لنهج القيادة السياسية التي اهتمت بتطوير الصعيد وبنيته التحتية.

مؤتمر حزب حماة الوطن

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وبحضور هاني العتال، أمين إعلام حزب حماة الوطن، والمهندس أحمد مصطفى، مساعد أمين التنظيم، وأعضاء هيئة مكتب الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظتي المنيا وأسيوط.

وأوضح «العطيفي» أن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم الوطن والمواطن منذ اليوم الأول لتوليه قيادة البلاد وعلينا جميعا التكاتف لرد الجميل، داعيا المواطنين للتوجه إلى صناديق الانتخابات.

حماة الوطن يدعم السيسي

وأضاف أمين تنظيم حزب حماة الوطن، أن الرئيس السيسي وضع رؤية استراتيجية مكنت الوطن من تحقيق إنجازات متتالية في عدد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وسط عالم يموج بكثير من الأزمات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية من الحكم استطاع أن يقود مصر داخليا وخارجيا حتى تتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم.

وتابع: «منذ أن تولى الرئيس السيسي الحكم عام 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لكل بقاع الوطن، وتميزت فترة حكم الرئيس السيسي بإطلاق المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والتي تعد شريان حياة جديد، وخطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، إضافة إلى إنشاء المدن الجديدة والتي يشهد الصعيد العديد منها مما ساهم في توفير فرص عمل وتنمية حقيقية لولا توجيهات القيادة السياسية ما كانت».