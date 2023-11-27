وكيل «رياضة كفر الشيخ» يشهد جلسة حوارية حول تعزيز المشاركة في انتخابات الرئاسة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات الجلسة الحوارية التي أقامتها الوزارة ضمن فعاليات الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بهدف تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

شرح ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة

وتضمنت الجلسة الحوارية شرح ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأهمية المشاركة في الانتخابات باعتباره واجب وطني، فضلاً عن عرض آلية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، ودور مندوبي المرشحين ووكلائهم، وكذا التوعية بخطوات التصويت الانتخابي الصحيح، ومبطلات التصويت.

كما تطرقت الجلسة إلى جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في التسهيل على المقيمين بالخارج في إجراء عملية التصويت والمقرر لها أول ديسمبر المقبل، وكذا آليات الاستعلام عن مقار الانتخابات.

أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أهمية مشاركة المواطنين والشباب في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مشهد ديمقراطي يؤكد تطور الدولة المصرية، ودور الشعب في اختيار من يُمثله.