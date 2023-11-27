وزيرة الثقافة تصدر قرارا بتعيين أحمد الشهاوي مديرا لـ«ثقافة كفر الشيخ»

أصدرت الدكتورة نيڤين الكيلاني، وزير الثقافة، قرارًا وزاريًا حمل رقم (612 لسنة 2023)، بتكليف أحمد محمد الشهاوي، مديرًا عامًا لفرع ثقافة كفر الشيخ.

السيرة الذاتية لمدير فرع ثقافة كفر الشيخ

وتخرج أحمد الشهاوي، في كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف، وحصل على درجة الماجستير في الأدب والنقد من جامعة كفر الشيخ عام 2019، وحالياً باحث دكتوراه بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وتدرج في العمل الوظيفي حتى شغل وظيفة رئيس قسم الإعلام بفرع ثقافة كفر الشيخ.

نجل الشاعر محمد محمد الشهاوي

جدير بالذكر أنّ أحمد الشهاوي، هو نجل الشاعر الكبير المعروف محمد محمد الشهاوي، ابن قرية عين الحياة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، ومن الكوادر الشبابية المشهود لها بالكفاءة في وزارة الثقافة.