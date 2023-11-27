أعضاء برلمان كفر الشيخ يشاركون في مبادرة «من الطلائع للطلائع»

شارك عدد من أعضاء برلمان محافظة كفر الشيخ، في انطلاق مبادرة «من الطلائع للطلائع» التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تزامنًا مع اقتراب الفصل التشريعي الأول لبرلمان طلائع مصر 2023 - 2024، بمشاركة 100 عضو من المشاركين السابقين في برلمان طلائع مصر، خلال الفترة من 27 حتى 29 نوفمبر الجاري، بدار الهيئة الهندسية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تعزيز الثقافة البرلمانية

ونقلت إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، تحيات واهتمام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحرصه الشديد علي نجاح هذه المبادرة الثرية نحو تعزيز الثقافة البرلمانية من خلال التسويق لفكرة برلمان الطلائع، وشرح الاستمارة الإلكترونية لتطبيقها في انتخابات محاكاة برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، بنفس لائحة وشروط الانتخابات البرلمانية، مثمنًا دور أعضاء برلمان طلائع مصر شركاء في صناعة المستقبل عبر تحفيز طاقاتهم وتعزيز انتمائهم الوطني .

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الجلسة النقاشية بحضور أعضاء برلمان كفر الشيخ، ناقشت ماهية البرلمان المصري وتكوينه واختصاته، وقواعد العمل البرلماني، بدءًا من الجلسة الافتتاحية للبرلمان بعد انتخاب أعضائه مرورًا بمناقشة جدول الأعمال، والتقارير المرفوعة من قبل لجان المجلس، وأدوات الرقابة البرلمانية التي تتنوع ما بين الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والاستجواب والاقتراحات برغبة وغيرها.

تأتى مشاركة أعضاء برلمان كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية.

شروط ومعايير الترشح في برلمان طلائع مصر

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، فى وقت سابق عن شروط ومعايير الترشح في برلمان طلائع مصر، تحت شعار «عـلم.. إبداع.. قيادة.. مسؤولية» بمشاركة أعضاء مراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية والأندية الرياضية «نادي واحد فقط بكل محافظة»، حيث جاءت متطلبات الترشح أنّ يكون المشارك مواطناً مصرياً يتراوح عُمره بين 10 و18 عاماً يوم إغلاق استمارة المشاركة، ويتم إتاحة التسجيل الإلكتروني حتى يوم 10 من شهر ديسمبر المُقبل.