«تموين الأقصر»: 44 منفذا لبيع السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

تتواصل مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية بمحافظة الأقصر، وسط إقبال كبير من المواطنين على منافذ المبادرة، التي تضم حوالي 44 منفذا منها 7 معارض رئيسية بمراكز ومدن المحافظة، والعديد من السلاسل التجارية وفروع الشركة المصرية والمنطقة الجنوبية ومشروعات الخدمة الوطنية وأمان، وهناك سيارات محملة بالسلع الأساسية لبيعها بمجالس المدن والمجالس القروية.

انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية

وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل «تموين الأقصر»، أن منافذ وسلاسل ومعارض المبادرة، تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، منذ انطلاقها منتصف شهر أكتوبر الماضي، وحتى الآن، والتي أدت إلى انخفاض العديد من السلع الغذائية الأساسية مثل البيض والسمن والزيت والجبن والألبان والأرز والفول والعدس بسبب كثرة المعروض وهناك ضخا يوميا للسلع في تلك المنافذ.

وأضاف «صلاح» أن المديرية تشن يوميا حملات رقابية مكثفة، على الأسواق والمتاجر، وتحرر العديد من المخالفات والمحاضر للتجار المخالفين، كمحاضر بيع أعلى من السعر، وعدم إعلان عن الأسعار وغيرها، وما زالت الحملات مستمرة.

ضخ مخزون من السكر

وأكد وكيل «تموين الأقصر»، أن هناك اجتماعات مكثفة خلال تلك الفترة مع الغرفة التجارية وكبار التجار، للمشاركة في المبادرة وضخ مخزونهم من السكر بالمنافذ والمعارض الموجودة على مستوى المحافظة.