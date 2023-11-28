وزير الرياضة: فخور بأبطال الإسكواش ودعم الرئيس السيسي وراء إنجازات الرياضيين

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي: «فخورون بابنائنا أبطال الإسكواش، لمواصلة الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للعبة، والتطور الملحوظ للمراحل العمرية وتميزها في البطولات الكبرى».

أضاف الوزير أن الدعم غير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظومة الرياضية، وراء كل هذه الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع .

أبطال المنتخب المصري للإسكواش في الصدارة

جاء ذلك تعليقًا على تصدر أبطال المنتخب المصري للإسكواش الترتيب العالمي للعبة، على مستوى الرجال: المركز الأول علي فرج، المركز الثالث مصطفى عسل، المركز السادس كريم عبدالجواد، المركز السابع مازن هشام، والمركز التاسع البطل العالمي طارق مؤمن.

وعلى مستوى السيدات: المركز الأول نور الشربيني، المركز الثاني نوران جوهر، المركز الثالث هانيا الحمامي، المركز السابع نور الطيب.

صبحي: الدعم غير المحدود من الرئيس وراء الإنجازات الرياضية

وقال وزير الشباب والرياضة: «بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية».

وكان وزير الشباب والرياضة، قد أعلن في وقت سابق، عن زيادة مكافآت اللاعبين المصريين الذين تأهلوا لأولمبياد باريس2024، وكذلك زيادة مكافآت الحاصلين على ميداليات في البطولات الدولية.