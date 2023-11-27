من قلب المعاناة يولد الفرح.. حفل زفاف لعروسين في مدرسة للنازحين بغزة

من قلب المعاناة يولد الفرح، جملة معروفة لكن طبَّقتها شابة فلسطينية وعريسها أثناء زفافهما في قطاع غزة داخل مدرسة لإيواء النازحين بعد 48 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مدرسة الإيواء كانت بديلا عن قاعة الأفراح

ونقلت شاشة فضائية «العربية»، فرحة العروسين، حيث تحدثت العروس سارة قائلة: «الحمد لله تزوجنا بالمدرسة، وعشنا بالمدرسة وهي حالنا بالكامل من قبل المعاناة والمأساة في قطاع غزة».

الزفاف أقيم للعروسين ماجد وسارة، في مدارس الإيواء، فأضفى جوا من البهجة والفرحة كانت غائبة عن الغزيين في ظل الحرب، وتزوجت الشابة الفلسطينية.

زفاف دون الفستان الأبيض

رغم أنها لم تحقق حلمها بارتداء الفستان الأبيض ولا العيش في منزل استمرت شهور في تجهيزه أو حجز قاعة أفراح، حيث انهار منزلها وصالتها بالكامل بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الزوجية الذي كان سيحتضن العروسين.

انطلاق الأفراح وسط الحرب

وانطلقت الأفراح في المدرسة وسط التفاف الشباب حول العروسين للتصفيق لهما وإدخال الفرح لهما وانتشرت الأفراح خلال المدرسة التي يتواجد بها النازحون، ويبحثون عن أي شيء يفرحهم في ظل قصف إسرائيلي متواصل وأخبار عن الشهداء والإصابات والصواريخ والمحتجزين والأسرى، ولكن أثبتت اللقطة حب الشعب الفلسطيني للحياة رغم كل المآسي والكوارث التي تحدث لهم في ظل صمت المجتمع الدولي عن جرائم إسرائيل المستمرة، بل وصول الأمر إلى دعم إسرائيل في تصرفاتها وإمدادها بأسلحة ومعونات عسكرية كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وغيرها من الدول المنضمة للاتحاد الأوروبي.