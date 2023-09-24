ياسمين رئيس عاملة بمطعم وجبات سريعة في فيلم «الفستان الأبيض»

تواصل الفنانة ياسمين رئيس، تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد «الفستان الأبيض»، تمهيدًا لطرحه في دور العرض، خلال الأسابيع المُقبلة.

وكشفت ياسمين رئيس، في بيانٍ، عن تفاصيل الشخصية التي تُجسدها خلال الأحداث، موضحة أنها تُجسد دور فتاة تُدعى «وردة» تعمل عاملة بمطعم وجبات سريعة.

أحداث فيلم «الفستان الأبيض»

وتدور أحداث فيلم «الفستان الأبيض» في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر، والعمل من إخراج جيلان عوف.

واحتفلت أسرة فيلم الفستان الأبيض مؤخرًا بعيد ميلاد نجمة العمل ياسمين رئيس، إذ فاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها في اللوكيشن.

نافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم «أنا لحبيبي»، في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى «ياسمين رئيس»؛ ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.