صلاح عبدالله يرثي طارق عبدالعزيز: ربنا يحسن ختامنا ويجمعنا في جنته برحمته

رثى الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «x»، الفنان طارق عبدالعزيز والذي رحل عن عالمنا أمس إثر أزمة قلبية مفاجأة أصابته خلال تصوير مسلسل «وبقينا اتنين».

وكتب صلاح عبدالله قائلًا: «ما أنا من سنين يا طارق كتبت لنفسي: ممثل في البطاقة وفي الباسبور، بخرج من دور أخش في دور، وكل ما عقلي يقول لي: كفاية ارتاح، يرد قلب صلاح: لسة مجاش الدور.. لسة مجاش الدور، وهيجي يا حبيبي آخر دور وربنا يحسن ختامنا ويجمعنا في جنته برحمته، أرجوكم الفاتحة والدعاء للغالي قوي ⁧‫طارق عبدالعزيز»‬⁩.

مانا من سنين ياطارق كتبت لنفسي:ممثل في البطاقة وفـ الباسبور

بخرج من دور أخش في دور..وكل ماعقلي يقوللي:كفاية إرتاح

يرد قلب صلاح:لسه ماجاش الدور..لسه ماجاش الدور

"وهييجي ياحبيبي آخر دور وربنا يحسن ختامنا ويجمعنا في جنته برحمته"

أرجوكم الفاتحة والدعاء للغالي قوي #طارق_عبد_العزيز pic.twitter.com/YAQqgCbIL7 — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) November 27, 2023

رحيل طارق عبدالعزيز

ورحل عن عالمنا أمس الفنان طارق عبدالعزيز بعد أزمة صحية مفاجأة في أثناء تصويره مسلسل «وبقينا اتنين»، ليقع في لوكيشن التصوير مغشيًا عليه ليلفظ أنفاسة الأخيرة فور وصوله المستشفى، وسيكون موعد ومكان جنازة الفنان طارق عبدالعزيز اليوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بعد صلاة المغرب.