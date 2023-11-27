«أوقاف مطروح»: تنظيم 44 ندوة عن المفاهيم الإيجابية وأهميتها في حياة الأمة

أعلن الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أنه جرى عقد 44 ندوة شارك فيها عدد من الأئمة، وقيادات المديرية والإدارات الفرعية بجانب الندوات الفردية التي قام بها كل إمام في مسجده، ودار حديثهم حول مفاهيم الإيجابية وأهميتها في حياة الأمة، ودورها في بناء الأوطان وتقدمها.

الأعمال الصالحة

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، نحن أمة تستطيع أن تقدم 100 مليون عمل صالح كل يوم لرفعة شأن الوطن، وحث نبي الإسلام سيدنا محمد على الإيجابية ولو بعمل يسير، من الممكن أن يكون محط نظر الله ويستوجب صاحبه الجنة، قائلاً، ورجل رفع غصن شوك من الأرض فشكر الله له فغفر له.

الإيجابية طبيعة المؤمن وفطرته السليمة

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف مطروح أن الإيجابية والتفاعل مع قضايا العصر، هي طبيعة المؤمن وفطرة الإنسان السليمة.

وأوضح أنه خلال الندوات الدينية في المساجد، استعرض علماء الأوقاف الإيجابيات الإنسانية، وأن المطلع على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يلحظ مدى إيجابيته في سيرته ومسيرته في هدية وقوله، وحين نسمع من سنته عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل»، وبرغم أهوال القيامة وشدة الموقف إلا أن إيجابية النبي تدعو المؤمن أن يصحبه الأمل وإيجابيته في المسارعة إلى العمل، ويوجه النبي الكريم في هذا الحديث أمته نحو العمل الجاد الدؤوب، دون توان أو خمول حتى على افتراض قيام الساعة، مع ما في ذلك من رعب وفزع يخلع القلوب ويذهب بالأبصار، ومع انتهاء الحياة الدنيوية وإقبال الآخرة، فالعمل له قيمة ووزن وإن قلل الناس منه واحتقروه ولم يقدروه.