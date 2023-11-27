رئيس جامعة قناة السويس: التأمين الصحي الشامل من أهم المشروعات القومية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد من أهم المشروعات القومية، التي جري تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف «مندور» خلال كلمته في مؤتمر لمناقشة مستقبل الرعاية الصحية، أن مشروع التأمين الصحي في الإسماعيلية اكتسب أهميته باعتبار أن صحة المواطن تمثل أساسا لمجتمع قادر على التنمية والبناء.

انضمام مستشفيات جامعة القناة للتأمين الصحي الشامل

وتابع «مندور» إن مستشفيات جامعة قناة السويس الأولى على مستوى مستشفيات الجمهورية الجامعية التي تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن الإسماعيلية شهدت افتتاح فرع مشتقات البلازما، وهو أحد المشروعات القومية الكبرى التي تم تدشينها لمساعدة المستشفيات في توفير جزء من أهم الاحتياجات خاصة في العمليات وللحالات الصعبة.