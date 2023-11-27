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نتنياهو: لن أسمح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة

كتب:

عمرو حسني
09:56 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
نتنياهو

نتنياهو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر أعضاء من حزب الليكود أنه الأنسب لاستمرار قيادة الحزب، ولن يسمح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة.

توقيت تصريحات نتنياهو

وتأتي التصريحات بعد الصفقة الرابعة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتبادل مع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

استشهاد 15 ألف فلسطيني

واستشهد 15 ألف فلسطيني حتى الآن خلال القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وبدأت الهدنة الجمعة الماضية في ظل محاولة من مختلف الأطراف لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، فيما وصلت خسائر إسرائيل إلى نحو 1540 شخصا من بينهم 392 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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