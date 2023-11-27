ضبط 46 مخالفة تموينية في أسواق ومخابز الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام مديرية التموين بعمل حملات تموينية على الأسواق والمخابز، وتمكنت من ضبط 46 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

ضبط مخالفات تموينية بالدقهلية

وأوضح «دايرة» أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم الاثنين العديد من الحملات الرقابية بالادارات التموينية التابعة لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأوضح أنه جرى تكثيف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات في «طلخا، ميت سلسيل، بني عبيد، مركز المنصورة، نبروه، بندر المنصورة، ميت غمر»، وأسفرت عن ضبط الآتي:

محضر عدم نظافة أدوات العجين.

محضر تجميع دقيق.

3 محاضر تصرف في دقيق.

4 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

8 محاضر نقص وزن.

محضر عدم وجود شهادة صحية.

محضر سلع مجهولة المصدر.

3 محاضر سلع بدون فواتير.

3 محاضر سلع بدون بيانات.

3 محاضر حبس سلع عن التداول.

5 محاضر ذبح خارج السلخانة.

13 محضر عدم إعلان عن الأسعار.