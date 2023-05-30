«تعليم الدقهلية»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية غدا

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني، خلال ساعات، بعد الانتهاء من تصحيح المواد كلها، وسيجري وضع النتيجة في الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ«الوطن» نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 سوف تظهر غدا الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تصحيح المواد، وبعدها عملية الرصد والمراجعة وسيتم وضع النتيجة على الموقع الرسمي، وسيتم اعتمادها من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

125 ألف طالب أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني 125 ألف و509 طالب على مستوى لجان محافظة الدقهلية التي بلغ عددها 583 لجنة على مستوى المحافظة، وقد شدد وكيل وزارة التربية والتعليم على الدقة في التصحيح، ورصد الدرجات بدقة عالية لينال كل طالب حقه وضرورة الالتزام بجميع اللوائح والقواعد الخاصة بالوزارة.