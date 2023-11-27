كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة.. اتبع 10 خطوات

أتاحت النيابة العامة الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا، دون الحاجة إلى زيارة إدارة المرور، وذلك من خلال إدخال رقم لوحة السيارة على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

وتستعرض «الوطن» الاستعلام عن مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة، بعدة خطوات سهلة وسريعة، وجاءت كالتالي:

- الدخول على موقع النيابة العامة هنــــا.

- الضغط على أيقونة خدمات نيابات المرور.

- الضغط على ايقونة الأستعلام عن مخالفات المرور.

- اختر نوع المخالفت ما بين (رخص القيادة - رخص المركبات).

- كتابة البيانات الخاصة بالرخصة.

- إدخال رقم الرخصة

- المحافظة التابعة لها رخصة السيارة

- تحديد نوع الترخيص.

- الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

- تظهر بيانات المخالفات.

كيفية دفع قيمة المخالفات المرورية

وأتاح موقع النيابة العامة دفع مخالفات المرور عبر أيقونة التصالح الفوري عبر الخطوات التالية:

- تحديد نوع رخص المركبات.

- إدخال بيانات لوحة السيارة بالأرقام أو الحروف.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

- طباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.

غرامات مخالفات رخصة القيادة

هذا وتتضمن غرامات مخالفات المرور وفقا لما حدد قانون المرور الجديد، فقد جاءت كالتالي:

- انتهاء رخصة القيادة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.

- السير دون رخصة سيارة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.

- السير دون رخصة قيادة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.