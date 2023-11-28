4 نقاط ساخنة لسقوط الأمطار في العجمي بالإسكندرية.. تجنب المرور بها

يعد حي العجمي غرب الإسكندرية واحدا من أبرز أحياء عروس البحر المتوسط، الذي يشهد سقوط أمطار غزيرة في فترات الشتاء، وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أماكن 4 نقاط ساخنة بنطاق حي العجمي تنتشر خلالها سيارات الصرف الصحي للتعامل مع سقوط الأمطار التي تضرب الإسكندرية في الوقت الراهن، وخلال الشتاء بشكل عام لتفادي المرور بها خلال أوقات الأمطار نظرا لإمكانية وجود ازدحام بها نتيجة رفع المياه.

أماكن النقاط الساخنة في العجمي بالإسكندرية

وبحسب هدى أبوكليلة رئيس حي العجمي، فإنه مع توقعات سقوط الأمطار وإعلان حالة الطوارئ يتم نشر الفرق الميدانية بمصاحبة الحملة الميكانيكية بكامل طاقتها، بالتعاون مع شركة الصرف الصحي، للتعامل الفوري مع أي تجمع لمياه الأمطار بنطاق الحي، حيث تتمركز السيارات بالنقاط الحرجة لمتابعة تطهير خطوط ومطابق الصرف وشنايش تصريف المياه وفقاً للتالي:

- تمركز سيارتين وبدالة بكورنيش الدخيلة.

- تمركز سيارة السيول آخر البيطاش.

- تمركز سيارتين بميدان الشركات ووادي القمر.

- تمركز سيارة صرف صحي أمام مساكن طلعت مصطفى «إسكندرية- مطروح» الجانب القبلي.

تطهير شنايش الشوارع الرئيسية

وأضافت أبو كليلة لـ«الوطن»، أنه يتم إعادة تطهير الشنايش في تلك النقاط:

- شارع الهانوفيل الرئيسي.

- طريق «إسكندرية- مطروح» ميدان كيلو 21 قبلي حتى محطة الصرف الصحي.

- شارع الهانوفيل الرئيسي شرق وغرب.

- شارع البيطاش الرئيسي من شارع الحنفية، حتى ميدان البيطاش.