«تموين مطروح»: ضبط 33 مخالفة في حملة مكبرة على الأسواق والمخابز

نظمت مديرية التموين بمطروح، عدة حملات تموينية من إدارة الرقابة بالمديرية، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح، على الأسواق والمحال التجارية لضبط الحالة التموينية، طبقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتشديد الرقابة، وتوجيهات المهندسة هند محمود مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح لمديري الإدارات التموينية بتواصل الحملات التموينية والمرور على المخابز البلدية والأسواق ومتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين.

ضبط 33 مخالفة تموينية

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، إن الحملة التموينية تمكنت من ضبط 33 مخالفة تموينية، متنوعة وجرى تحرير محاضر وقضايا رسمية بها طبقاً للإجراءات المتبعة ضد المخالفين.

تفاصيل المخالفات التموينية

وأضافت وكيل تموين مطروح، أن بيانات المخالفات التموينية كالتالي:

- مخالفات بيع السجائر وكروت شحن الموبايل بأزيد من السعر المقرر.

- إنتاج خبز ناقص الوزن.

- توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهري.

- عدم وجود سجلات التفتيش بالمخبز.

- مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية.

- عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع.