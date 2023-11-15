«تموين مطروح»: طرح كميات من السكر في منافذ المبادرة بسعر 29 جنيها

أعلنت المهندسة هند محمود، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، طرح كميات من السكر في مدينة رأس الحكمة، داخل منافذ المحلات التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، بتوجيهات من الدكتور علي المصلحي، وزير التموين، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

خريطة منافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع في مطروح

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن منافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في مطروح تنتشر في جميع مدن المحافظة، في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى سيوة، مع تعليق لافتات المبادرة والأسعار علي كل سلعة تيسيرًا على المواطنين.

أسعار السلع الأساسية في المبادرة

وأضافت وكيل تموين مطروح أن أسعار السلع الغذائية الأساسية في المبادرة، الأرز 22 جنيها للكيلو، وزيت عباد الشمس 45 جنيها للعبوة اللتر، وسعر السكر 29 جنيها للكيلو، إلى جانب طرح المزيد من كميات المواد الغذائية لمختلف الأصناف من الفول والمكرونة ومنتجات الألبان والعدس بالإضافة إلى فتح منافذ الخضروات والفاكهة واللحوم المجمدة.

رقابة على المنافذ المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار

وأوضح محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مديرية التموين بمطروح وإدارات التموين الفرعية تحرص على استمرار الرقابة على المنافذ والمحلات المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، في ظل توجيهات الحكومة بتوفير جميع السلع للمواطنين بأسعار أرخص من الأسواق بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وإشراف وزارة التموين.