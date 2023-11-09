تموين مطروح: وقف حصص السجائر لـ8 تجار بسبب الأسعار

أعلنت المهندسة هند محمود مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إيقاف حصة السجائر محلية الصنع لعدد 8 تجار في مدينة مرسى مطروح، لتصرفهم في الحصة وعدم بيعها للمواطنين بالسعر المقرر وعدم تنفيذ تعليمات مديرية التموين.

حملة مكبرة علي تجار السجائر

وقالت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه جرى تنظيم حملة تموينية مكبرة على بائعي السجائر في مرسى مطروح، بالاشتراك مع مباحث التموين بمطروح، والمرور على البائعين من أصحاب حصص السجائر، وتبين عدم التزام العديد منهم ما بين التصرف في حصة السجائر وبيعها للمواطنين بأعلى من الأسعار المقررة في الأسواق وجرى وقف الحصص المقررة لهم من شركة توزيع السجائر على التجار في مطروح وإخطارها بشكل رسمي وتحرير محاضر ضدهم.

تكثيف الحملات التموينية

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح أن هناك توجيهات من الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التموين علي مراكز ومدن المحافظة وضبط المخالفين في البيع أغلى من أسعار السجائر المقررة، بنطاق المحافظة بمراكز الحمام والعلمين والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.