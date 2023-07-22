«تموين مطروح» تضبط 11251 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

أعلنت المهندسة هند محمود مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح عن تنظيم حملة تموينية بشكل مكبرة على الأسواق وضبط أحد الأشخاص لحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والخردوات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

11251 عبوة مغشوشة مختلفة الحجم

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، أن الكمية المضبوطة بلغت 11251 عبوة مختلفة الحجم والشكل والعلامات التجارية.

التحفظ على المضبوطات من مستحضرات التجميل

وأشارت وكيل تموين مطروح، اليوم السبت، إلى أنه جرى التحفظ على المضبوطات من مستحضرات التجميل وعمل محضر بالواقعة و قيده بقسم شرطة مطروح للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

حملات على الأسواق

وأوضحت المهندسة هند محمود في بيان أن هناك توجيهات من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمرور الدوري على الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.