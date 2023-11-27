البابا تواضروس يلتقي كهنة قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون وأسرهم

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم الاثنين، كهنة كنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة.

لقاء البابا تواضروس مع الأنبا أكسيوس

وقدم نيافة الأنبا أكسيوس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا على ترتيب هذا اللقاء، لمتابعة أحوال كهنة القطاع وسير أمور خدمتهم، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.

وألقى قداسة البابا عليهم كلمة روحية مناسبة، رحب في بدايتها بهم، وأدار حوارًا معهم عقب انتهاء الكلمة وناقشهم وأجاب على أسئلتهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

لقاء البابا مع كهنة الإسكندرية

وفي ذلك السياق، التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، مجمع كهنة كنائس الإسكندريةوذلك بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي «قطاع المنتزه» والأنبا إيلاريون «قطاع غرب» والأنبا هرمينا «قطاع شرق» والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

واحتفل الآباء بالعيد الـ11 لتجليس قداسته على كرسي مار مرقس.