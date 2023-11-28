«بيطري الوادي الجديد» تطلق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية

انطلقت الحملة القومية الثالثة لعام 2023، أمس الاثنين، للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية في محافظة الوادي الجديد، التي تشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بيطري الوادي الجديد: انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمي القلاعية

وقال الدكتور عصام الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الحملة القومية الثالثة بدأت اليوم الاثنين؛ إذ تعمل من خلال عدة لجان ثابتة ومتحركة، مع مناشدة أصحاب المواشي في المحافظة، بضرورة التعاون مع لجان التحصين، حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، كما يناشدهم بضرورة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

أعمال تحصين الماشية في القرى مستمرة

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور عمر محمود عبد الغني، مدير إدارة الداخلة البيطرية، أن أعمال التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة، وكذلك لجان الإرشاد الحقلي لتوعية المواطنين ومربي الثروة الحيوانية بأهمية التحصينات الوقائية، لحماية الثروة الحيوانية بقرية أسمنت.

وبناء على توجيهات محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، جرى توفير اللقاحات المطلوبة كافة، واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه، في جميع أنحاء مراكز المحافظة.