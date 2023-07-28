«الزراعة»: 2.4 مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية

أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات الذين يواصلون العمل في ظل الظروف شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد حاليًا من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

وتلقى القصير تقريرًا من الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن إجمالي ما تمّ تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، خلال الحملة القومية الثانية، والتي بدأت 15 يوليو 2023 في جميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

تحصين الماشية ضد الأوبئة

أفاد التقرير بأنه تمّ تحصين مليون و284 ألفًا و806 رؤس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 26 يوليو الجاري، وتحصين نحو مليون و186 ألفًا و581 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 26 يوليو الجاري أيضًا.

وشكر المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الشكر لكل العاملين والأطباء بالهيئة والمديريات بالمحافظات، مؤكدًا أنّ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت.

الثروة الحيوانية

وناشد المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم؛ لأنّ هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.