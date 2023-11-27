بـ27 جنيها.. مواصلة توزيع السكر في مراكز سوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لطهطا، اليوم الاثنين، مواصلة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والحرص على خدمة وراحة المواطنين في مركز طهطا، حيث يتابع عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية للمركز، أعمال توزيع السكر والسلع الأساسية في مختلف المجالس القروية.

وأضاف رئيس المدينة، أنه جرى تكثيف عمليات البيع والتوزيع في عدد من القرى والنجوع التابعة للمجالس القروية، مثل قرية الحريدية القبلية وكوم بدر في مجلس قروي نزلة القاضي، ونجوع الخلوة في الشيخ مسعود، ونجع المخالفة في الشيخ رحومة بمجلس قروي الصفيحة، ونجوع الصوامعة في مجلس قروي الصوامعة غرب.

توفير كميات إضافية من السكر والسلع الغذائية

وأكد عوض أنه سيستمر في توفير كميات إضافية من السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وتوزيعها في مختلف المجالس القروية والقرى والنجوع التابعة لها خلال الفترة المقبلة.

تخفيض أسعار السلع الأساسية

يتم ذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس الوحدة المحلية، وتفعيلًا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والحرص على خدمة وراحة المواطنين في كل مكان.